أستاذ جامعي: إدراج جامعات جديدة للتصنيف العالمي نتيجة لتكليفات الرئيس بالارتقاء بالجامعات

أكد الدكتور محمد خليل موسي أستاذ جامعي واستشاري التعليم، أن إدراج تصنيف مصر العالمي للاستدامة الخاص بالجامعات المصرية، بإدراج 18 جامعة مصرية هذا العام، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، جاء نتيجة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية.

وقال موسى خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، إن الجامعات المصرية حققت تقدمًا جديدًا في نتائج هذا العام، مؤكدًا اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023.

وكان تم إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، كما وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، وهي: (جامعة قناة السويس، جامعة الإسكندرية، جامعة بنها، جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة بني سويف، جامعة طنطا).