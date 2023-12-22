مندوب فلسطين: مجلس الأمن اجتمع بعد تدمير البيوت وانتشار الأمراض فى القطاع

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم في الوقت الذي دمرت فيه البيوت والملاجئ والمدارس والمستشفات، وفي الوقت الذي تنتشر فيه الأمراض والجوع كالنار في الهشيم.

وأضاف مندوب فلسطين، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية"، أن مجلس الأمن الدولي اجتمع للمرة الأولى لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة عندما قتل المئات من الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في حصاره وعدوانه على قطاع غز، وها هو يجتمع من جديد بعد مقتل ما يزيد على 20 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، وبعد إصابة 60 ألف شخص وبعد التهجير القسري لمليونين منهم.

وأوضح مندوب فلسطين أنه لا يمكن لأيّ أن ينسى أن ما نتحدث عنه هو 2.3 مليون فلسطيني يقاومون من أجل البقاء على قيد الحياة، ويواجهون الموت كل يوم، وذلك منذ 75 يوما يقاومون من أجل بقائهم.