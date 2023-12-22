مندوب مصر: يجب إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الفورى فى غزة

قال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الخطوة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي اليوم يجب أن تتبعها خطوات أخرى، أولاها إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار الفوري وإيقاف كافة العدائيات دون شرط أو قيد في كافة المناطق داخل قطاع غزة.

وأضاف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كافة الجهود التي ترمي للتخفيف من وطأة الوضع الكارثي وتقديم الدعم الإنساني لن تؤتي كامل ثمارها سوى بإنفاذ مجلس الأمن الدولي لقرار ملزم بوقف إطلاق نار شامل ودائم وإيقاف العدائيات في كافة المناطق بوقف القتل ضد المدنيين وإعطاء فرصة للعمل الإنساني، وتوفير الأمان اللازم للعاملين في المجال الإنساني.

وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن هذا المطلب الخالص بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام يأتي استجابة لإرادة المجتمع الدولي بأسره، كما أننا نؤكد على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة.