رئيس "الأعلى للإعلام": تعظيم الهوية الوطنية أبرز إنجازات الدولة المصرية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العشوائيات كانت مجالًا للسخرية والهجوم على مصر من بعض الدول، ويمكن القول أن جميع الحكومات السابقة عجزت عن الاقتراب من هذا الملف إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعامل معه بكل حزم وقوة.

تعظيم الهوية الوطنية

وأكد “جبر” خلال لقائه ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي"، أن المصالحة بين أفراد المجتمع والقضاء على العشوائيات وتعظيم الهوية الوطنية أبرز إنجازات الدولة المصرية.

وأضاف أن الإعلام المصري سابقًا كان انعكاسًا للحالة المجتمعية وما يسيطر عليها من صراخ وتحريض وضبابية.