السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مندوب مصر بالأمم المتحدة: "نتطلع لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة دون تأخير"

غزة
غزة

أعرب  مندوب مصر لدى الأمم المتحدة  أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، عن شكره لجهود دولة الإمارات الدؤوبة، لاعتماد مشروع القرار بشأن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

واضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، ان اعتماد مشروع قرار دولة الإمارات في مجلس الأمن خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع التداعيات الإنسانية في قطاع غزة.

قرار مجلس الامن بشان غزة 

 وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة: "الآن وبعد أن اتخذ مجلس الأمن قراراً، نتطلع إلى تنفيذه من قبل وكالات وهيئات الأمم المتحدة دون تأخير".

وتابع: “ينبغي على الوكالات أن تبذل جهوداً متضافرة لوضع خطة شاملة تترجم هذا القرار إلى آلية فعالة وفعالة للتنسيق مع المجتمع الدولي، ووصفها بالخطوة الأولى التي ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى”.

وأضاف أن "كل الجهود الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم الوضع الإنساني لن تؤتي ثمارها إلا عندما ينفذ مجلس الأمن قرارا ملزما بشأن وقف شامل ودائم لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".

وأكد: "قرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان تسليم المساعدات دون عوائق من خلال آلية تُشرف عليها الأمم المتحدة".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بإيصال الدعم الإنساني، سيدي الرئيس، فإننا نتطلع إلى هذا القرار لدعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لغزة".

تعليق سفير إسرائيل بالأمم المتحدة

من ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن تعزيز مراقبة الأمم المتحدة أو تنسيق المساعدات ليس علاجا.

وأضاف أن أي تعزيز لمراقبة مساعدات الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم على حساب عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية، مؤكدًا على حق بلاده في ضمان أمنها، وعلق: "لن تتغير عمليات التفتيش الأمني ​​للمساعدات”.

وأضاف: “مثلما يلتزم هذا المجلس بزيادة المساعدات، يجب عليه أيضًا أن يلتزم بمنع تهريب الأسلحة”. 

وكما أن هذا المجلس ملتزم بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، فيجب عليه أيضًا أن يلتزم بضمان عدم تحويل المساعدات إلى  الذين لا يهتمون بالسكان المدنيين”.

غزة حماس مصر مجلس الأمن فلسطين

الأكثر قراءة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

تقرير أمريكى يسلط الضوء على أهمية "ود مدنى" المشتعلة فى السودان

أول تعليق من جوارديولا بعد التتويج بكأس العالم للأندية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال