مندوب مصر بالأمم المتحدة: "نتطلع لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة دون تأخير"

أعرب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، اليوم الجمعة، عن شكره لجهود دولة الإمارات الدؤوبة، لاعتماد مشروع القرار بشأن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

واضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، ان اعتماد مشروع قرار دولة الإمارات في مجلس الأمن خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع التداعيات الإنسانية في قطاع غزة.

قرار مجلس الامن بشان غزة

وأضاف مندوب مصر بالأمم المتحدة: "الآن وبعد أن اتخذ مجلس الأمن قراراً، نتطلع إلى تنفيذه من قبل وكالات وهيئات الأمم المتحدة دون تأخير".

وتابع: “ينبغي على الوكالات أن تبذل جهوداً متضافرة لوضع خطة شاملة تترجم هذا القرار إلى آلية فعالة وفعالة للتنسيق مع المجتمع الدولي، ووصفها بالخطوة الأولى التي ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى”.

وأضاف أن "كل الجهود الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم الوضع الإنساني لن تؤتي ثمارها إلا عندما ينفذ مجلس الأمن قرارا ملزما بشأن وقف شامل ودائم لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية".

وأكد: "قرار اليوم خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة وضمان تسليم المساعدات دون عوائق من خلال آلية تُشرف عليها الأمم المتحدة".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بإيصال الدعم الإنساني، سيدي الرئيس، فإننا نتطلع إلى هذا القرار لدعم جهود المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لغزة".

تعليق سفير إسرائيل بالأمم المتحدة

من ناحيته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن تعزيز مراقبة الأمم المتحدة أو تنسيق المساعدات ليس علاجا.

وأضاف أن أي تعزيز لمراقبة مساعدات الأمم المتحدة لا يمكن أن يتم على حساب عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية، مؤكدًا على حق بلاده في ضمان أمنها، وعلق: "لن تتغير عمليات التفتيش الأمني ​​للمساعدات”.

وأضاف: “مثلما يلتزم هذا المجلس بزيادة المساعدات، يجب عليه أيضًا أن يلتزم بمنع تهريب الأسلحة”.

وكما أن هذا المجلس ملتزم بضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، فيجب عليه أيضًا أن يلتزم بضمان عدم تحويل المساعدات إلى الذين لا يهتمون بالسكان المدنيين”.