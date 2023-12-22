الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ساندرا نشأت: الممثلون بالأفلام على تطبيق “5 seconds" جميعهم من المدارس المصرية

ساندرا نشأت
ساندرا نشأت

حرصت المخرجة المصرية ساندرا نشأت اليوم الجمعة، على حضور فعاليات حفل إطلاق التطبيق التعليمي الترفيهي "5 seconds" الذي تطلقه اليوم وزارة التربية والتعليم، بصفتها المشرفة على تنفيذ التطبيق.

وخلال كلمتها، أكدت المخرجة المصرية ساندرا نشأت أن التطبيق موجود عليه مجموعة أفلام لطلاب المدارس، ولكل فيلم حدوتة تروي ما يحدث داخل المدارس سواء فيما يخص الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضافت المخرجة المصرية ساندرا نشأت، أن الطلاب الممثلين في الأفلام الموجودة على التطبيق التعليمي الترفيهي "5 seconds"، جميعهم من المدارس المصرية، مؤكدة أن مدارسنا بها طلاب لديهم مواهب عظيمة.

وأطلقت اليوم، قناتا مدرستنا "1 و2" أول لعبة تعليمية تفاعلية رقمية، وهي لعبة "five seconds"، وذلك في حفل سيقام بعد قليل، في سينما الزمالك، بحضور نخبة من رجال التعليم والمثقفين والفنانين.

اللعبة تعد واحدة من الأساليب التي تنتهجها قنوات مدرستنا، لدمج الترفيه بالعملية التعليمية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لما له من أثر ودعم نفسي للطلاب، وتقوم بتنفيذ اللعبة فنيًا المخرجة ساندرا نشأت.

وتقوم لعبة "خمس ثواني" على إدخال الطالب في تجربة ترفيهية، تزيد من وعيه تجاه عدد من القضايا بشكل تفاعلي، كما تساعده على بناء شخصيته من خلال بعض الاختبارات التي يتعرض لها خلال اندماجه باللعب.

المخرجة الشهيرة ساندرا نشأت ساندرا نشأت ,موازنة التعليم التعليم

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