الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد جمال عن فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم: "ولا فى غيره يفرحنى"

أحمد جمال
أحمد جمال

أعرب المطرب أحمد جمال، عن سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، في البطولة المقامة هذا العام بالمملكة العربية السعودية.

ونشر أحمد جمال صورة له من داخل الاستاد وهو يرتدي "تي شيرت" نادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "ولا في غيره يفرحني مبرووووك يا اهلي البرونزية".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسجل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25 ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه وعلي معلول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع.

المطرب أحمد جمال أحمد جمال النادي الأهلي كأس العالم للأندية السعودية الاهلى

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