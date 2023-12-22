الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التحالف الوطنى: استطعنا رصد احتياجات الأهالى فى أماكن صعب الوصول إليها

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الدكتور محمد مشهور، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف ضم مجموعة كبيرة من المؤسسات، من أجل مساعدة أهالينا في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلته على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال وُجود العمل التنموي على الأرض، استطاع رصد احتياجات الأهالي، في الأماكن البعيدة صعب الوصول إليها، وتجميع كافة التفاصيل عنهم، واحتياجاتهم من المساعدات أو التنمية المستدامة.

وتابع أن للدولة دورًا كبيرًا جدًا، وتوفر الحاجات الأساسية، من الطرق والمنشآت الكبيرة والمؤسسات والمدارس، والقيام بمبادرات كثيرة، مثل مبادرة "كتف في كتف"، وغيرها من المبادرات والقوافل، التي تجوب مختلف محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات السكان في المناطق النائية، ومعرفة ما يحتاجونه.

التحالف عضو التحالف الوطني القرى

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