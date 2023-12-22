بيراميدز يخوض أولى تدريباته بالإمارات استعدادا لسوبر الأندية الأبطال (صور)

خاض بيراميدز، أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، والذي يشارك فيه الفريق.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر بسوبر الأندية الأبطال

ويواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي نظيره نادي مودرن فيوتشر الإثنين المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في العاصمة أبوظبي.

وأقيم المران على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة والمجهزة من جانب مجلس أبوظبي الرياضي، حيث استمر التدريب لمدة ساعتين كاملتين.

وشهد التدريب مجموعة من الوحدات البدنية والخططية وتقسيمة في الملعب لتجربة اللاعبين وتجهيزهم بخطة اللعب المنتظر خوض اللقاء الأول بها.

وخاض محمود مرعي ومحمد الشيبي تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي في ظل المعاناة من إصابة خفيفة لتحهيزهما للقاء الأول، فيما واصل إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي، وكذلك أدى أحمد الشناوي تدريبا تأهيليا خاصا مع الجهاز الطبي في ظل معاناته من كسر في الضلوع.

قائمة بيراميدز لبطولة سوبر الأندية الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي.

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - محمود دونجا.

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس.

ويشارك بيراميدز في بطولة السوبر للمرة الثانية في تاريخه، عقب ظهوره الأول نسخة الموسم الماضي أمام الأهلي بالإمارات أيضا، والهزيمة بهدف نظيف.

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات

مران بيراميدز بالإمارات