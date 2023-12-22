الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل خطاب قائد الجيش السودانى عبدالفتاح البرهان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن حديث الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم يقصد به السياسيين الذين يقودون الآن مبادرات هي في تقدير الجيش السوداني لم تصب في مصلحة البلاد، خصوصًا أن هناك اتهامات في هذه المجموعات أو القوى السياسية بأنها منحازة إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرًا إلى أن حديث البرهان فيه رسالة واضحة لهذه القوى السياسية وأن قوى إعلان الحرية والتغيير يرى الجيش السوداني أنها الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع.

وأضاف "إبراهيم"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تستبيح الآن عددًا من المدن السودانية الكبيرة والقرى في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، مؤكدًا أن الأوضاع حتى هذه اللحظة هي صعبة للغاية مع أن هناك هدوءًا في مدينة ود مدني، إضافة إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعودة شبكة الإنترنت في المدينة بجانب عودة التيار الكهربائي.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انتشارًا لهذه المجموعات المتمردة في مدن وقرى ولاية الجزيرة، وتحديدًا مدينة الحصاحيصا وهي من المدن الكبيرة إلى جانب مدينة الكاملين وقرى شرق الجزيرة وغربها.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ميليشيا الدعم السريع اجتاحت الآن عددًا كبيرًا من قرى ومدن الجزيرة ما فاقم من الأوضاع الإنسانية، خصوصًا أن هناك شكاوى من لجنة الأطباء المركزية التي أكدت أن هناك أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية في المستشفيات، خصوصًا أن مدينة ود مدني هي البديل لعاصمة الخرطوم حيث نزح إليها معظم الذين كانوا يقطنون في الخرطوم عندما اندلعت الحرب.

 

القاهرة الإخبارية السياسيين الجيش السوداني القوى السياسية ميليشيا الدعم السريع السودان البرهان

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