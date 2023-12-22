الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد ختام فعاليات الملتقى الثقافي الـ28 ضمن مشروع "أهل مصر "

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة، ضمن  مشروع "أهل مصر" والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، واستضافت خلاله 200 طفل من أبناء  القاهرة والمحافظات الحدودية: "شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح"، حيث أقيم الحفل بقصر ثقافة روض الفرج.

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استهلت الفعاليات بتفقد وزيرة الثفافة، للمعرِض الختامي ببهو قصر ثقافة روض الفرج، والذي تضمن مجموعة من الأعمال الفنية من نتاج الورش الفنية والحرفية التي أقيمت طوال فترة الملتقى، منها: "ورشة المصنوعات الجلدية،  ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، ورشة تصميم حقائب بالخرز، ورشة الخيامية، ورشة حقائب بالشبك، ورشة اصنع كتابك".

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ثم شهدت وزيرة الثقافة الحفل الفني والذي بدأ بالنشيد الوطني، ثم عرض فيلم تسجيلي وثق الأنشطة والورش المتعددة التي تضمنها الملتقى عبر مراحلة المتعددة، ورصد الفيلم آراء  أطفال الملتقى عن مدى استفادهم  منه على صعيد تنمية مواهبهم وصقل قدراتهم، أعقب ذلك عرض فني غنائي لأطفال الملتقى.

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وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن سعادتها الكبيرة، بما حققه ملتقى "أهل مصر"  من خلال فعالياته المتنوعة، وقالت وزيرة الثقافة: "ما شهدناه اليوم  من مواهب متفردة امتلكها أطفال الملتقى عبر محافظاته المختلفة، يؤكد أن مصر ستظل زاخرة بالمواهب على مر الزمان"، كما أشادت وزيرة الثقافة بالمستوى المتميز لأعمال الأطفال في المجالات الثقافية والفنية المتنوعة، بما يمثله ذلك من ثمرة جهود وزارة الثقافة، لتعظيم قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مؤكدة أهمية بذل المزيد من الجهد لتكثيف الأنشطة والفعاليات الداعمة لاكتشاف قدرات أبناء المحافظات الحدودية، تفعيلًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وما يرتبط بذلك من تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الثقافية، واستثمار الطاقات الإبداعية لبناء شخصية النشء.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية، الذي عُقد بالقاهرة، يأتي استمرارًا للأنشطة والفعاليات المكثفة التي تقدم في إطار مشروع  "أهل مصر"، الذي يلقى عناية خاصة من القيادة السياسية"، ووجه رئيس الهيئة، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، للرعاية والدعم الكبيرين لفعاليات المشروع، وكافة فعاليات الهيئة بكل المحافظات.

وأوضح البسيوني، أن الهيئة استضافت بالملتقى 200 طفل من 6 محافظات حدودية، وهي: "شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر -شلاتين وحلايب وأبو رماد- أسوان"، وكذلك محافظة القاهرة -أطفال حي الأسمرات-، عبر أسبوع دمج ثقافي نظم بهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال في كافة النواحي الثقافية والفنية والإبداعية، من خلال ورش العمل المتنوعة في المسرح والكتابة والحرف اليدوية، والجولات الثقافية بمعالم القاهرة.

يشار إلى أن الأسبوع الثقافي للملتقى قد تضمن عدة فعاليات، تتنوعت ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش التعليمية، ككتابة السيناريو، وكتابة وإلقاء الشعر، والورش الفنية، ومنها الرسم بالموسيقى، التصوير بالموبايل، وتعليم الفوتوشوب بالإضافة إلى ورش الأداء المسرحي، وتعليم أساسيات الموسيقى، وورشة مسرح العرائس والأراجوز.

كما تضمن كذلك: ورشًا لتعليم الحرف اليدوية والتراثية، قدمها نخبة من المتخصصين، منها "ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، تصميم حقائب بالشبك والخرز"، إلى جانب البرنامج الثقافي الترفيهي للأطفال، وبرنامج زيارة الأماكن والمعالم السياحية، منها: "شارع المعز، ومسجد السلطان حسن والرفاعي، ومجمع الأديان"، وغيرها.

مشروع "أهل مصر" يُعد أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة التي تُقدمها لخدمة أبناء المحافظات الحدودية، حيث يستهدف المشروع ثلاث فئات "الأطفال- الشباب- المرأة"، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي، وبناء الشخصية المصرية، من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

أهل مصر مشروع أهل مصر الملتقى الثقافي الثامن والعشرين لدمج أطفال المناطق الحدودية الهيئة العامة لقصور الثقافة شعار يهمنا الإنسان المحافظات الحدودية

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