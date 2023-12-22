الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ياسر الهضيبي: طفرة كبيرة بالقطاع تنفيذًا لاستراتيجية 30 مليون سائح سنويًا

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي المصري شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع، من أجل زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح سنويا، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما تتمتع به مصر من تنوع كبير في المقاصد السياحية.

وأشار “الهضيبي” في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أهمية الإجراءات التي أتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن إصدار حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، التي يمكنها استيعاب الزيادة المستهدفة.

 زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون سائح خلال عام 2024

وأوضح "الهضيبي"، أن الحكومة تستهدف زيادة عدد السائحين إلى 18 مليون سائح خلال عام 2024، لترتفع إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتعمل الدولة في سبيل ذلك على تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وعلى رأسها الطاقة الفندقية شهدت الطاقة الفندقية.

ولفت إلى وصول عدد الغرف الفندقية في مصر إلى 211.6 ألف غرفة فندقية بنهاية العام المالي 2023/2022، محققة نموًا سنويًا يصل إلى 2% مع توقع الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية عام 2028 وزيادة معدلات النمو إلى نحو 25% سنويًا.

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وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الغرف الفندقية يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريبًا، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة وغير مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف، وهو ما يساهم في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
 

حافز خاص للمشروعات السياحية 

وثمن النائب ياسر الهضيبي، مقترح منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن تقديم حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي سيكون لها صدى واسع فيجذب الاستثمارات الأجنبية.

مجلس الشيوخ حزب الوفد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد القطاع السياحي المصري السياحة

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