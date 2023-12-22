الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: عودة الحوار الوطنى خطوة لإثراء الحياة السياسية فى مصر

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بـ الحوار الوطنى، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة جلسات الحوار الوطني لطاولة المناقشات تؤكد حرصه على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، من خلال تفعيل مبدأ العمل المشترك في إطار بناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح المقرر المساعد للجنة القضية السكانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأكبر للحوار الوطني، وكل مرة يتم رفع توصيات كان يوافق عليها الرئيس.

إثراء الحياة السياسية فى مصر

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كما أن عودة الحوار الوطني خطوة من خطوات إثراء الحياة السياسية في مصر التي تشهد زخمًا كبيرًا الآن بعد المشهد المشرف والحضاري الذي أنتجته الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الحوار أسهم كثيرًا في تداول وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة في الكثير من القضايا المتعلقة بالوطن والمواطنين.

وقال "عاشور" إن الحوار الوطني هو الطاولة التي جلس عليها أبناء الشعب الوطني بكل طوائفهم لمناقشة القضايا الحياتية التي تهم الوطن والمواطن، مثمّنًا المكاسب التي حققها الحوار الوطني، من خلال إتاحة الفرصة للقوى السياسية بممارسة مبدأ التعددية السياسية، وإتاحة مناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي الذي يصب في مصلحة الوطن.

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