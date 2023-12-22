الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مايسة عطوة: الحوار الوطنى سيكون له دور مؤثر فى جميع الاستحقاقات الدستورية القادمة

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة جلسات الحوار الوطنى، مؤكدة أن ذلك يؤكد دعم الرئيس الدائم لجلسات الحوار. 

 

أتاح الفرصة أمام جميع الأطياف والألوان السياسية للمشاركة


وأوضحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أتاح الفرصة أمام جميع الأطياف والألوان السياسية للمشاركة، مما أفضى لاتساع الأمل، فكان من نتائجه وجود 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت التعددية الحزبية السياسية في العملية الانتخابية، كما لعب الحوار الوطنى دورًا مهمًا في إحداث تغيرات عديدة على صعيد العمل السياسي والحزبي في مصر.

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برلماني: القيادة السياسية لديها رغبة في استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية

سيكون له دور مؤثر في كافة الاستحقاقات الدستورية

وأوضحت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية لها، أن الحوار الوطني سيكون له دور مؤثر في كل الاستحقاقات الدستورية القادمة، بعد أن اجتمعت كل القوى السياسية لإعلاء مصلحة الوطن، مهما اختلفت الرؤى ووجهات النظر تظل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ولعل مشهد المشاركة الكثيفة من قبل الناخبين ترجمة حقيقية لما فعله الحوار الوطني في البيئة السياسية.

 

صدق تعهداته بأن يكون الحوار الوطني بمثابة روشتة جامعة
وقالت النائبة مايسة عطوة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي برهن على صدق تعهداته بأن يكون الحوار الوطني بمثابة روشتة جامعة وشاملة لكل قضايا الوطن، حيث قطع الحوار الوطني أشواط شديدة الأهمية على مدار الشهور الماضية وتشهد الأيام المقبلة استئناف الحوار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إننا سنستكمل الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، مستفيدين من تلك الحالة الثرية التى شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعًا في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

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