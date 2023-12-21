الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استكمال جلسات الحوار الوطنى يعكس حرص الرئيس السيسى لإثراء الحياة السياسية

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية، لـاستكمال جلسات الحوار الوطني، تعكس مدى حرصه على إثراء الحياة السياسية وإشراك كافة فئات المجتمع في تحقيق التنمية الشاملة.

دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة

وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص على دعم وتعظيم ثمار الحوار البناءة والهادفة لتحقيق الإصلاح الشامل.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى الوحدة الوطنية في سبيل النهوض بالوطن ورسم خارطة الطريق للحاضر والمستقبل.

تحقيق أقصى استفادة للدولة من الاصطفاف الوطنى 

وتابع النائب الدكتور علي مهران: القيادة السياسية تسعى لتحقيق أقصى استفادة للدولة من الاصطفاف الوطني الذي نتج عن الانتخابات الرئاسية، وحالة الوعي التي يعيشها المصريون في الوقت الراهن، هذا الوعي السياسي الذي ترجمه الشعب المصري بالإقبال الكثيف في الانتخابات الرئاسية.

 

"مصر أكتوبر": الحوار الوطنى أثرى الحياة السياسية المصرية

وأكد رئيس صحة "الشيوخ" أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تعمل على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تحترم التنوع والاختلاف الذي لا يخرج عن إطار الدستور، والتأكيد على ضرورة عمل جميع أبناء الوطن المخلصين على إعلاء قيمة المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية.

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