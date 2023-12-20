الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": الحوار الوطنى أثرى الحياة السياسية المصرية

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية، وهو ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، ووجود أربعة مرشحين من ثلاثة رؤساء أحزاب ذات ثقل سياسي.


وأضاف"الباز" فى تصريحات صحفية له، أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد من شأنها خلق قواسم مشتركة واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدي جميع الأطراف، منوها أن جلسات الحوار الماضية شهدت تفاعلا كبيرا بين جميع المشاركين من مختلف التوجهات والأيديولوجيات السياسية.

وأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مرشحي الرئاسة، يعكس شكل الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

وطالب القوى السياسية والأحزاب المشاركة فى الحوار الوطني عند عودة انطلاقه، أن تضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره نصب أعينها خلال المناقشات وتجنيب المصالح الشخصية، مشددا يجب أن تستغل الأحزاب الحالة الإيجابية التي شهدناها فى انتخابات الرئاسة لتطوير نفسها.

المهندس أحمد الباز حزب مصر أكتوبر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحياة السياسية الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤

مواد متعلقة

برلمانى: لقاء الرئيس السيسى مع المرشحين بالانتخابات بداية جديدة على مسار الديمقراطية

طلب إحاطة برلمانى بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية

حنفى جبالى يفتتح جلسة البرلمان لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

إيفلين متى تتقدم باقتراح برغبة للحكومة لضم أصحاب العين الواحدة لذوى الهمم

قوى سياسية: لقاء السيسى مرشحى الرئاسة تتويج للمشهد الانتخابى

برلمانى: توجيه الرئيس باستمرار الحوار الوطنى يثرى الحياة السياسية فى مصر

برلماني عن لقاء السيسي بالمرشحين السابقين: "يعزز مناخ الديمقراطية"

قيادى بـ"مستقبل وطن": لقاء السيسى ومرشحى الرئاسة مشهد حضارى يليق بالجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

الكونفدرالية: اتحاد العاصمة يحجز تذكرة ربع النهائى بالتعادل مع فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟