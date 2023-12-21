الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فرحات: متابعة الرئيس السيسي الحوار الوطني برؤية جديدة يعزز المناخ الديمقراطي في البلاد

اللواء رضا فرحات
اللواء رضا فرحات

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة الحوار الوطني برؤية جديدة وبشكل متميز تحت رعايته الشخصية رسالة قوية للعالم بأن مصر تتمتع بتعددية سياسية ومناخ يسمح بحرية التعبير واحترام وجهات النظر المختلفة وهو ما يعزز المناخ الديمقراطي في البلاد ويؤكد التزام الرئيس السيسي بتعزيز قواعد الحوار وتعزيز التواصل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الرئيس السيسي يعتبر الحوار البناء وسيلة فعالة للتوصل إلى حلول شاملة للتحديات التي تواجه الوطن، والتعبير عن آراء مختلف الأطراف، ويجسد مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وهذه الرؤية الجديدة تعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الحديثة التي تستند إلى قيم الحرية والعدالة ومشاركة المواطنين في صناعة القرار.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، المرحلة الأولى للحوار الوطني كان تحت رعاية الرئيس السيسي وحقق نجاحا كبيرا وخرج بمقترحات انعكست بشكل إيجابي على البلاد بعد تأكيد الرئيس السيسي تبنيه جلسات الحوار الوطني واتخاذ قرارات فيها وفق سلطاته، أو إرسالها لمجلس النواب إذا كانت تحتاج إلى تشريعات أو قوانين لافتا إلي أن ما حدث في الانتخابات الرئاسية كان نتاجا لحالة الحراك والزخم السياسي للأحزاب والنخب السياسية والمرشحين والتي كانت نتاجا للحوار الوطني الذي شجع على هذه التعددية التي لم تشهدها البلاد من قبل، وكذلك خروج هذا الكم من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والتصويت بنسبة تتعدى 66%.

اللواء دكتور رضا فرحات الحوار الوطنى الرئيس السيسي المناخ الديمقراطي قواعد الحوار

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