الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الأحد.. "الشيوخ" يُناقش سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في اقتصادية القناة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق، يومى الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب طارق نصير و20 عضوًا آخرين، بشأن استيضاح سياسية الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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 تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

 يذكر أن الجلسة السابقة للشيوخ ناقشت تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن دراسة " التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " سوق الكربون- ضريبة الكربون".

 أسواق الكربون

 وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بشأن دراسة النائب عمرو عزت عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

لمجلس الشيوخ الحكومة المناطق الصناعية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة

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