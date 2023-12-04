الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع وزير الأمن الفيتنامى فرص تطوير العلاقات بين البلدين

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اللواء تولام وزير الأمن العام وعضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الفيتنامي والوفد المرافق له.

ورحب المستشار"عبدالرازق" بالوفد الفيتنامي مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الفيتنامي  لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام على جميع الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية، خاصة في ظل العلاقات المتميزة على مستوى القيادة السياسية بهما.

من جانبه، أعرب وزير الأمن الفيتنامي عن تقديره لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقوه منذ حضوره للقاهرة، لافتًا الي تميز العلاقات بين البلدين، مشيرًا الي تطورها المستمر منذ بداية العلاقات الدبلوماسية قبل ستين عامًا، مشيدًا بما تشهده مصر من نهضة كبيرة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  مشيدًا بالموقف المصري تجاه مايحدث في غزة.

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وأكد "تولام" حرص بلاده علي دعم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين الصديقين وأن تشهد العلاقات بين البرلمان المصرى والفيتنامي، وكذلك الحزب الشيوعي الفيتنامي وحزب مستقبل وطن مزيدًا من خطوات الدعم والتطوير بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ودعا وزير الأمن الفيتنامي، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة فيتنام لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية، وهو مارحب به المستشار "عبدالرازق" في اقرب وقت.

وأشاد عبدالرازق بمواقف فيتنام الداعمة لمصر وخاصة قضية سد النهضة، وذلك أثناء تبوأها لمقعد بمجلس الأمن.

حضر اللقاء كل من المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والنائب محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب خالد فوزى أمين سر اللجنة، والنائب طارق رسلان والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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