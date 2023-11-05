رئيس مجلس الشيوخ: فكرة ضريبة الكربون جيدة وسبق تطبيقها فى بعض الدول

أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، حول "سوق الكربون - ضريبة الكربون".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن فكرة ضريبة الكربون فكرة جيدة، قائلا: "ليه واخدين الموضوع بحساسية، فكرة الضريبة أن ما سيفرض سيفرض على الخروج عن الحد المسموح به بالنسبة للانبعاثات، إذا هى إيجابية وتعد شبه عقوبة، وقد تكون عقوبة، مثلما عندما نقول لحد مترميش حاجة فى الشارع، طالما دخل فى دراسات جدوى، إذا كان عنده نسبة معينة ومقبولة وتحتوي ويدفع عنها ما المانع".

سبق تطبيقها فى بعض الدول

وتابع: “المسألة لا تأخذ بحساسية مفرطة، وهى فكرة سبق تطبيقها فى بعض الدول، وهذه دراسة رائعة ومستوفاة، والفكرة إذا كان لها بعض جوانب سلبية قد تكون أكثر إيجابية”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، و ضريبة الكربون.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملاءمة لمصر على الأمدين القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطنية تتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطنية وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.