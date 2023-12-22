الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "بوتاجاسكو" يتفقد مصانع البوتاجاز فى الصعيد (صور)

بوتاجاسكو
بوتاجاسكو

تفقد المحاسب حسن إبراهيم بدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، مصنع سوهاج للبوتاجاز.

تكريم الجهود:

وفي إطار روح التعاون والتكاتف، تم تكريم العاملين المتميزين في مصنع بوتاجاز سوهاج، مع التركيز على الجهود الفعّالة التي قدموها في تحسين أداء الشركة وتحقيق أهداف المبيعات.

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رافق رئيس الشركة في هذه الجولة المحاسب يحيى جاد، مدير عام العلاقات الحكومية والمشرف على العمليات، والمحاسب محمد طلعت، مدير عام تنفيذي للأمانة العامة.

من خلال مثل هذه الجولات، تستمر الشركات في بناء جسور التواصل المباشر مع فرق العمل، وتعزيز روح الفريق لتحقيق نجاحات متجددة في قطاع البترول والغاز.

مصنع بوتاجاز سوهاج

وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع بوتاجاز سوهاج إلى حوالي 72 ألف أسطوانة منزلية و2000 أسطوانة تجارية يوميًا، يتم ذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين في محافظة سوهاج وشمال قنا، ويُعتبر المصنع نقطة استراتيجية لتلبية احتياجات محافظات جنوب الصعيد.

 

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