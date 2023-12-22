الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى وماكرون يتفقان على تكثيف الجهود لوقف توسيع الصراع فى الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون

تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الفرنسي هنأ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس السيسي، مؤكدًا من جانبه عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق أيضًا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية السيد الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصًا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. هذا، وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليًا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.

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