تقرير: منصات الكتب الإلكترونية تجمع بيانات شخصية للمستخدمين

حلت الكتب الإلكترونية محل الكتب الورقية؛ نظرًا لسهولة الوصول إليها. قد يفترض معظم القراء أن تفضيلات كتبهم آمنة من التتبع الذي نراه على الإنترنت. ومع ذلك، تجمع منصات الكتب الإلكترونية الكثير من البيانات الخاصة، فاستحوذ جهاز "كيندل" من أمازون على 72% من سوق أجهزة القراءة الإلكترونية في عام 2022. وإذا كان هناك شيء واحد نعرفه عن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، فإن منتجها الحقيقي ليس الكتاب، إنها بيانات المستخدم.

جمع بيانات المستخدم

كشف موقع good e reader، أن الكتب الإلكترونية تجمع بيانات تكشف عن معلومات شخصية مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتفاصيل الفواتير، وأن جميع منصات الكتب الإلكترونية تستخدم البيانات الخاصة لإدارة الحساب، وتحليلات الويب، فضلًا عن استخدامها في التسويق وإرسال العروض والصفقات.

أيضًا، تسجل مواقع الكتب الإلكترونية كل نشاط. لذلك، إذا لاحظوا أنك تنتقل من جهاز باهظ الثمن إلى آخر في نفس النطاق السعري، فإنهم يفترضون أنك تستطيع شراء كتب إلكترونية باهظة الثمن وسيوصون بها.

علاوة على ذلك، إذا لاحظوا نشاطًا على جهازين في وقت واحد، فسيحاولون معرفة ما إذا كنت تشارك حسابًا مع شريكك أو أطفالك ويقدمون كتبًا إلكترونية أو اشتراكات وفقًا لذلك.

وتجمع منصات الكتب الإلكترونية، بيانات الموقع باستخدام عنوان GPS أو IP الخاص بجهازك. يمكنهم استخدام هذه المعلومات لأغراض مختلفة. سوف يستخدمونه في المقام الأول للمحتوى المستهدف جغرافيًا، مما يعني أنهم سيعرضون لك توصيات للكتب الإلكترونية وفقًا لموقعك الجغرافي، مثل المؤلفين المحليين أو أفضل الكتب في منطقتك.

ومن ناحية أخرى، يقومون أيضًا بجمع معلومات حول وقت تسجيل الدخول والخروج من الموقع، ومدة القراءة، وعدد المرات في اليوم، وإعدادات الموقع التي تفضلها، وغير ذلك الكثير. يستخدمون هذه المعلومات لمعرفة ما إذا كان لديك وظيفة، ومتى تنام، وغيرها من المعلومات اليومية عنك حتى يتمكنوا من تقديم الكتب الإلكترونية والصفقات والترويج لها في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

مراقبة الأشخاص

كشف تقرير حديث نشره موقع fast company، أن كبار الناشرين يمنحون شركات التكنولوجيا حرية الاطلاع على ما تقرأه وأين تقرأه، بما في ذلك الكتب التي تتناول موضوعات حساسة، مثل ما إذا كنت تقوم بمراجعة كتاب عن الرعاية الذاتية بعد الإجهاض. والأسوأ من ذلك هو أن شركات التكنولوجيا والنشر تطلع على بيانات تتجاوز عادات القراءة الخاصة. ولا توجد قوانين فيدرالية تمنعها من مراقبة الأشخاص الذين يقرأون الكتب الرقمية عبر الإنترنت بالكامل.

تمثل مراقبة القراء تهديدًا متعدد الجوانب، وفقًا لرسالة من الكونجرس صدرت حديثًا من تحالف من المجموعات التي تشمل اهتماماتها الحقوق المدنية، ومكافحة المراقبة، وحظر الكتب، والعدالة العرقية، والعدالة الإنجابية، ومجتمع المثليين، والمهاجرين، ومكافحة الاحتكار، لكن الولايات المتحدة لا تزال تفتقر إلى تدابير حماية ذات معنى لخصوصية البيانات الفيدرالية لإيقاف استغلال البيانات الشخصية.