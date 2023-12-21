الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الجيزاوي: دعم صناعة الكتاب الثقافي ضرورة لمواجهة الكراهية

خليل الجيزاوي
خليل الجيزاوي

تحدث الكاتب الروائي خليل الجيزاوي عضو مجلس إدارة اتحاد كُتّاب مصر، وكيل وزارة الثقافة السابق عن أبرز قراءاته خلال العام قائلًا: خلال أشهر 2023 أعدت قراءة عدة روايات لأدباء الستينيات مثل رواية “الناس في كفر عسكر" للكاتب أحمد الشيخ، ورواية “العودة إلى المنفى” للكاتب أبو المعاطي أبو النجا، كما أعدت قراءة رواية “ليلة القبض على فاطمة” للكاتبة سكينة فؤاد، أما الإصدارات الحديثة، فقد قرأت رواية “يدي الحجرية” للكاتب حمدي أبو جليل الذي توفي منذ عدة أشهر. 

السبت.. حفل مناقشة وتوقيع كتاب "ضحايا حريق الفن" لعيد عبدالحليم

قراءات العام

وتابع: "قرأت أيضًا الكثير من الروايات التي صدرت حديثًا وتقدم أصحابها للحصول على عضوية اتحاد كُتّاب مصر بصفتي أحد المحكمين بنقابة اتحاد كُتّاب مصر، وتراوحت الأعمال الأدبية التي قرأتها بين الضعيف والمتوسط والجيد، خاصة الأعمال المقدمة إلى لجنة القيد، فقد رفضت ثلاثة أعمال روائية لثلاثة أدباء جُدّد، ووافقت على أعمال كاتب واحد، خلال سنة 2023، وهذا أمر طبيعي، نتيجة أن الكثير من الأدباء الآن يفضلون النشر على حسابهم الخاص، بدلا من أن يقفوا في طوابير الانتظار لطباعة أعمالهم الأدبية بالمؤسسات الثقافية الرسمية: الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، على أن ميزة المؤسسات الثقافية الرسمية أنّ لديها لجان فحص للكتب قبل النشر، ومهمة لجان الفحص اختيار أجود الكتب لنشرها، بعكس بعض دور النشر الخاصة.

txt

بينهم سيد إمام وحمدي أبو جليل.. كتاب فارقونا في 2023

أضاف الجيزاوي أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الكتاب في مصر، ارتفاع سعر الدولار، ونعرف جميعًا أن معظم مكونات صناعة الكتاب: ورق، أحبار، ماكينات طباعة، قطع غيار، كلها مستوردة وترتبط بسعر الدولار، وبالتالي باتت صناعة الكتابة مُهدّدة؛ لأن أجهزة الدولة تنظر لصناعة الكتاب من زاوية تجارية، وصناعة الكتاب بالأساس أعتبرها أمن قومي؛ لأن الجماعات الإرهابية تدعم صناعة الكتاب المُحرّض على ثقافة العنف والكراهية. 

دعم صناعة الكتاب

تابع الجيزاوي "في المقابل أطالب أجهزة الدولة أن تدعم صناعة الكتاب الثقافي الذي يسهم في بناء العقول الواعدة، خاصة شباب المدارس الثانوية والجامعات وهي الفئة أكثر قراءة، بحسب غالبية إحصائيات جمهور القراء، شباب الجامعات بحاجة إلى قراءة كتاب بسعر منخفض؛ ليقرؤوا مكونات المرحلة من كتب ثقافية واقتصادية وسياسية بعيدًا عن سياسية الهدم التي تتبعها الجماعات الإرهابية المتطرفة والتي تحصل على دعم المنظمات الخارجية للتأثير على عقول الشباب.

واستطرد: أقرب وسائل التأثير انتشارًا هو الكتاب المطبوع بسعر رخيص ليكون في متناول معظم الطبقات الشعبية، وهي الفئة التي تُشكّل غالبية مجتمع الشباب في كل جامعات مصر، من خلال هذا الطرح، أقترح إصدار بعض القوانين بشأن بعض الإعفاءات الجمركية عند استيراد مكونات صناعة الكتاب: رق، أحبار، ماكينات طباعة، قطع غيار، أو على الأقل تخفيضها للنصف، في سبيل دعم صناعة الكتاب، الذي يسهم في بناء عدة أجيال قادرة على المساهمة في نهضة الأمة المصرية.

خليل الجيزاوي ثقافة العنف والكراهية عام 2023 دعم صناعة الكتاب كتاب قراءة

مواد متعلقة

قراءات العام.. روائيون ونقاد عن سوق الكتاب: الإبداع يتصدر والإصدارات الفكرية فى تراجع

موعد معرض الكتاب 2024.. وكيفية حجز تذاكر الدخول إلكترونيا

عبد الفتاح إبراهيم: الرئيس السيسي كتب تاريخ مصر الحديثة.. وسنروي للأجيال القادمة عن عظمة رجال ضحوا بأرواحهم فداء للوطن

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر