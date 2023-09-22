بعد أزمتها بسبب الذكاء الاصطناعي.. "أمازون" تحدد الحد الأقصى للنشر الذاتي بموقعها

وضعت أمازون قاعدة جديدة بتحديد عدد الكتب التي يمكن للمؤلفين نشرها ذاتيًا على موقعها بثلاثة كتب في اليوم، بعد أن شهد الموقع تدفقًا من الكتب المشتبه بإنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة.

قواعد جديدة لأمازون للمساعدة في الحماية من إساءة الاستخدام

وأعلنت الشركة عن القواعد الجديدة في منشور على منتدى Kindle Direct Publishing (KDP) يوم الاثنين، والذي يسمح للمؤلفين بنشر كتبهم بأنفسهم وإدراجها للبيع على موقع أمازون. وجاء في البيان: "من أجل المساعدة في الحماية من إساءة الاستخدام، فإننا نقوم بتخفيض عدد الكتب".

وقالت أمازون لصحيفة الجارديان إن الحد الأقصى محدد بثلاثة عناوين، على الرغم من أنه يمكن تعديل هذا العدد إذا لزم الأمر، وأكدت الشركة أنه لم يكن هناك في السابق حد لعدد الكتب التي يمكن للمؤلفين إدراجها يوميًا.

وذكر البيان أن أمازون تراقب التطور السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره على القراءة والكتابة والنشر وأن عددًا قليلًا جدًا من الناشرين سيتأثرون بالتغيير.

المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي

قالت الدكتورة ميريام جونسون، كبيرة المحاضرين في مجال النشر بجامعة أكسفورد بروكس، إن تغيير القاعدة على الأرجح لن يغير قواعد إدارة تدفق المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي على منصة أمازون، وأنه سيؤدي إلى انخفاض الأرقام قليلاً، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يكسبون المال عن طريق إغراق السوق بالكتب التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ونشر أكثر من ثلاثة في اليوم، فسوف يجدون حلاً بديلًا.

يأتي الإعلان عن الحد الأقصى لعدد الكتب الثلاثة بعد إضافتها لقسم جديد يتضمن تعريفات بالمحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي والمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تساؤل عن كيفية تحقق أمازون من المحتوى الكتوب بالذكاء الاصطناعي

قالت جونسون إنه على الرغم من أن شرط الكشف يعد فكرة جيدة، فإنها تتساءل عن كيفية قيام أمازون بالتحقق مما إذا كان المؤلفون يكشفون عن محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتأتي القواعد الجديدة بعد أن قامت أمازون بإزالة الكتب المشتبه بها التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي تم إدراجها بشكل خاطئ على أنها من تأليف جين فريدمان.

وقالت فريدمان عن قاعدة الكتب الثلاثة، يسعدني أن أرى أمازون تتخذ هذه الخطوات المعقولة والتدريجية، وآمل أن تكون مستعدة لبذل المزيد حسب الحاجة.

وتابعت: من غير المرجح أن تختفي المواد التي ينتجها الذكاء الاصطناعي في أي وقت قريب نظراً للدورات التدريبية العديدة التي يتم الترويج لها الآن للأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق أرباح سهلة من بيع المواد التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، الكثير منها منخفض الجودة وبعضها احتيالي، كما شهدت.