منها "جزيرة الكنز".. تعرف أبرز الكتب الكلاسيكية التي اتخذت من الأطفال أبطالًا

يمكن لبعض الكتب أن تلهم القراء من جميع الأعمار للتطلع إلى قدر كبير من الشجاعة واللطف، فيما يلي قائمة ببعض الكتب الكلاسيكية الشهيرة التي اتخذت من الأطفال أبطالًا لرواية قصصها، كما رصدها موقع park rapids enterprise.

الأميرة والعفريت

نُشر هذا الكتاب لأول مرة في عام 1872، وكان من تأليف جورج ماكدونالد، يعد الكتاب بمثابة هدية لأطفال مؤلفه الأحد عشر المحبين للحكايات الخيالية.

تتحدث الرواية عن الأميرة إيرين التي تقودها مغامراتها الغريبة إلى أماكن مظلمة وخطيرة، ويساعدها في إحباط مؤامرة العفاريت تحت الجبل صبي قوي يُدعى كوردي، وجدة غامضة يمكن للجميع رؤيتها، وخاتم سحري وأشياء رائعة أخرى.

رجال الحديد



كان هوارد بايل فنانًا في المقام الأول، وقد كتب كتبًا عن روبن هود والملك آرثر كأداة لنقوشه الأنيقة، فقد كان يكتب كما كان يرسم، بطريقة تبعث الحياة في الصور، لذا فإن نسخته من كلتا الأسطورتين كانت مؤثرة بعمق على الثقافة.

أما رجال "الحديد" فهذه قصة أصلية كتبها بايل، تدور أحداثها حول مايلز، ابن أحد النبلاء المشينين، يتعهد بقوته وشجاعته لتصحيح الأمور، فعلى الرغم من صدقه ونقاءه، يرتكب مايلز الأخطاء ويعاني من أجلها، ويتوجب عليه مواجهة الرجل الذي ظلم والده في معركة لن ينجو منها سوى واحد منهم على الأكثر.

جزيرة الكنز



بطل القصة الأصلية لروبرت لويس ستيفنسون هو جيم هوكينز البالغ من العمر 13 عامًا، فعندما عندما يموت بحار عجوز بعد سرقة خريطة كنز القراصنة، يذهب جيم إلى السلطات طلبًا للمساعدة، فيقومون بتجهيز سفينة وينطلقون للبحث عن غنيمة القرصان.

وبطبيعة الحال، يثبت أن معظم أفراد الطاقم هم من القراصنة، مما يؤدي إلى المؤامرات والخيانات والمعارك والبحث عن الكنوز، كانت حياة ستيفنسون قصيرة، لكنه كتب مغامرة الأطفال المثالية المليئة بالطاقة والسحر.

المقترضون



السيدة العجوز التي تروي هذه القصة سمعتها عندما كانت طفلة من شقيقها، الذي من المفترض أنه شهدها أثناء تعافيه من الحمى في منزل ريفي إنجليزي، تدور الأحداث حول صبي ودود وتستمر المغامرة في أربع سلاسل.

فوق البحر.. تحت الحجر



هذا هو الكتاب الأول من سلسلة مؤلفة من خمسة كتب، من تأليف سوزان كوبر، يقدم الأشقاء سايمون وجين وبارني وعمهم العظيم الغامض ميري، الذي تم الكشف لاحقًا أنه أحد القدامى الذين يقودون قوى النور في معركتهم ضد الظلام.