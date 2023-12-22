الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بخصم 25%.. مستنسخات من نوادر دار الكتب فى معرض ممشى "أهل مصر"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

افتتح الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، نائبًا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، معرِضًا أهم إصدارات الهيئة في مشاركة هي الأولى ضمن بازار ممشى "أهل مصر".

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمى للغة العربية (صور)

 أبرز العناوين التي تشارك بها دار الكتب في المعرض

 وتشارك دار الكتب والوثائق بحوالي 250 عنوانًا من بينها، "وثائق المسرح المصري"، "رحلات بشارة تقلا"، "مصر وجامعة الدول العربية"، "مصر والصراع حول القرن الإفريقي"، "مصر وفلسطين"، "التطور الدستوري في مصر"، "الحركة الطلابية في مصر:، "الإفتاء المصري في القرن التاسع عشر"، "مصر وفرنسا.. العلاقات الاقتصادية والقانونية"، وذلك بنسبة خصم 25% على كل الإصدارات. 

txt

دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. 14 ديسمبر

كما تتيح دار الكتب والوثائق القومية عددًا من مستنسخات عالية الجودة من بعض مقتنياتها النادرة للبيع بأسعار رمزية، وتشمل تلك المستنسخات نماذج من المخطوطات الفارسية والهندية، وعددًا من الصور الفوتوغرافية النادرة. 

 ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 7 يناير 2024، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى أهل مصر. ويستقبل المعرض الزوار يوميًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى منتصف الليل.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
وزيرة الثقافة الدكتور أسامة طلعت دار الكتب والوثائق ممشي أهل مصر أهل مصر وثائق المسرح المصري

مواد متعلقة

منح الدكتوراه لخالد النوبى عن رسالته "إذاعة صوت العرب ودورها فى دعم الثورة الجزائرية"

"صفصافة" تصدر "الأشجار النحاسية" للروائى ليوبكو ديريش وترجمة عماد الدين رائف

صدور رواية "رجل: كلاوس كلامب" عن دار مصر العربية للنشر

الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب.. الإثنين

"دوِّن" تطرح طبعة جديدة من "للجنة سور" لـ مي التلمساني

الأحد.. قصور الثقافة تحتفى بسيرة فؤاد حجازى فى "عطر الأحباب" بالمنصورة

1500 دار نشر.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

زايد قام بتهنئته وسليمان أكد أنه سيشهد مشروعات مهمة.. مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية يحتفل بعيد ميلاده الـ 14

الأكثر قراءة

«كولر» يعد بالفوز على أوراوا: سنقدم كل ما لدينا لحسم الميدالية البرونزية

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

فشل عسكرى وخوف من الهزيمة.. "الشجاعية" يجبر لواء جولانى على الانسحاب من غزة

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة أوراوا اليابانى على البرونزية

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر