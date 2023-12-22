الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة: طرح مناقصة عامة لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بكفر الشيخ

ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ إحدى المحافظات الأربع الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (كفر الشيخ/ الغربية/ قنا/ أسيوط).

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الجديدة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ للنهوض بالمنظومة.

يأتى ذلك في إطار ما اتخذته مصر من خطوات حثيثة في ملف إدارة المخلفات من خلال التعاون مع شركاء التنمية وضمن الاهتمام العالمي بملف التغيرات المناخية، ومنها إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050 التي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، بالإدارة المتكاملة للمخلفات، إلى جانب العمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات.

تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس يُعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفرالشيخ الذى يقع على مساحة 30.000 م2 بطاقة تصميمية 480 طنًا يوميًا ليخدم المدن الرئيسية بالمحافظة، ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم، هذا إلى جانب مركزى مطوبس وبلطيم، كما يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوى وما يقرب من 24.000 طن سنويًا من الوقود البديل RDF

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جدير بالذكر أنه تم إعداد المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة البلدية للمحافظة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات، وذلك لتحديد أولويات المشروعات المطلوب تنفيذها، ومن ثم توجيه استثمارات البرنامج والمحافظة للتنفيذ، حيث تم دعم المحافظة بمبلغ 96 مليون جنيه، متمثلة في الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتطوير البنية التحتية من مصانع معالجة ومنها تطوير ورفع كفاءة مصنعى سيدى سالم وبيلا وإنشاء مصنع مدينة كفر الشيخ وغيرها، إلى جانب الدعم المقدم لإنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس وإنشاء المدافن الصحية وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض، وبرج البرلس، وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم واشراكهم فى تطبيق المنظومة.

وزيرة البيئة طرح مناقصة عامة دولية مصنع المعالجة والتدوير إنشاء مصنع المعالجة والتدوير محافظة كفر الشيخ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة

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