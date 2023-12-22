الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث موقف السلع ومدى توافرها بالأسواق وإجراءات ضبط الأسعار

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ اسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي التموين والغرفة التجارية، لمتابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية، وإجراءات ضبط الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع الأساسية والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ونشأت اسكندر مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بأسيوط ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توافر الأرصدة والمخزون من السلع  والموقف الحالي من الكميات


واطمأن محافظ أسيوط على توافر الأرصدة والمخزون من السلع  والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية فضلًا عن حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع حيث أكد وكيل وزارة التموين أن الحالة التموينية مستقرة وأنه يتم توفير السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكافة فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة مضيفًا أنه يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر والمواد التموينية وغيرها.

 أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود بين أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية لضبط الأسعار


وأكد المحافظ على أهمية تضافر وتكاتف كافة الجهود بين أجهزة المحافظة والتموين والغرفة التجارية لضبط الأسعار وتوفير السلع والتصدي لمحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار، حيث تم تكليف مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لإقامة مزيد من الشوادر والمنافذ على مستوى المراكز والمدن لبيع السلع بأسعار مناسبة تحت إشراف رئيس المدينة في كل وحدة محلية بجانب التنسيق بين الأجهزة الرقابية من مباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك لتعزيز وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن 

ووجه اللواء عصام سعد مسئولي التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة حيال أي محاولات احتكار وإخفاء للسلع والتصدي للزيادات غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية على أن تكون تلك الحملات في الفترة الصباحية والمسائية وتمتد لأوسع نطاق وذلك بالتوازي مع إيجاد حلول غير تقليدية لتوفير السلع بالكميات الكافية وبأسعار مناسبة قدر الإمكان تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.


وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتا إلى تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

جانب من اجتماع محافظ اسيوط
جانب من اجتماع محافظ اسيوط
جانب من اجتماع محافظ اسيوط
جانب من اجتماع محافظ اسيوط
جانب من اجتماع محافظ اسيوط
جانب من اجتماع محافظ اسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن ومسئولي التموين والغرفة التجارية موقف السلع الغذائية والتموينية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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