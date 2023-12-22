موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يلتقي فريق الأهلي اليوم، نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وأوراوا ريد دياموندز في كأس العالم للأندية، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاهلي اليوم

ويأتي موعد مباراة الاهلي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز

ستنقل مباراة الأهلي وأوراوا دياموندز عبر قناة SSC1 المشفرة بتعليق كل من عبدالله الغامدي ومحمد حسين.

ويطمح الأهلي، لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يأمل الفريق الياباني، في خطف الفوز من أجل حصد البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج فريق الأهلي، بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية، من قبل ثلاث مرات أعوام 2006، و2020، و2021، بينما أحرز أوراوا ريد دياموندز، من قبل مرة وحيدة عام 2007.

وكان الأهلي، قد استهل مشواره في البطولة، بالفوز على اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني، قبل أن يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي.

وبدأ أوراوا ريد دياموندز، مشواره في البطولة، بالفوز على كلوب ليون المكسيكي، بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة، في نصف النهائي.

وتعد مباراة اليوم، هي الأولى بين كلا الفريقين، على صعيد تاريخ المواجهات بينهما في كافة المستويات (الرسمية أو الودية).

تاريخ مواجهات الاهلى وأندية اليابان

عبر تاريخه بمونديال الأندية التقى الأهلي مرة واحدة مع فريق من اليابان، وكانت في نسخة كأس العالم للأندية عام 2012، عندما التقى مع فريق سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، أحرز للأهلي السيد حمدي ومحمد أبو تريكة، وأحرز هيساتو ساتو هدف سانفريس هيروشيما.

كما سبق للأهلي اللعب رسمياً مع فريق ياباني آخر وهو يوميوري «طوكيو فيردي حالياً»، وكان اللقاء على لقب الكأس الأفروآسيوية للأندية، حيث أقيم لقاء الذهاب في طوكيو يوم 2 سبتمبر 1989، وفاز الأهلي 3-1 أحرز أهداف الأهلي حسام حسن هدفين وهدف لمحمد سعد، وأحرز نوبوهيرو تاكيدا هدف يوميوري، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 22 سبتمبر 1989، فاز الأهلي 1-صفر، أحرزه طاهر أبو زيد، وفاز الأهلي بالكأس الأفروآسيوية.