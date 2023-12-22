موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات في مصر

يحرص المسلمين مع بدء يومهم في الصباح الباكر حرصهم الشديد على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر جوجل، وللأذان أهمية كبرى في إظهار الشعائر الإسلامية والعمل على حث المصلين على عمارة المسجد خلال الأوقات الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد أذان الظهر بالقاهرة اليوم الجمعة 22 ديسمبر

الظهر: 11:53

موعد أذان الظهر بالإسكندرية

الظهر: 11:59

موعد أذان الظهر بأسيوط

الظهر: 11:54

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 41: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:21 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:46 م

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 2:36 م

موعد صلاة المغرب 4:55 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 2:34 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:14 م

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 22 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 45: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م