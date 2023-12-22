الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر إثر قصف الاحتلال

شهداء غزة
شهداء غزة

أكدت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، من رفح الفلسطينية، أن الاحتلال دمر عمارات ومسح أحياء سكنية بميدان فلسطين، إذ نفذ أحزمة نارية في محور ميدان وسط غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف مراكز لإيواء النازحين في خان يونس، لافتة إلى أن هناك شهداء وجرحى وصلوا إلى مستشفى ناصر إثر قصف الاحتلال.

وتابعت: "هناك أنباء عن تدمير الاحتلال سيارات إسعاف الهلال الأحمر بغزة، علاوة على أن الاحتلال اعتقل عددًا كبيرًا من أطباء الهلال الأحمر في غزة".

وواصلت منى عوكل: "جيش الاحتلال يرتكب مجازر في بلوك 1 و2 وسط جباليا"، مؤكدة أن هناك تحليقًا للطيران الإسرائيلي وانتشار للآليات العسكرية برفح. 

خان يونس غزة قطاع غزة فلسطين شهداء وجرحى

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