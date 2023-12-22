الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": نشاط للرياح المثيرة للأتربة والعظمى فى القاهرة 20 درجة (فيديو)

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس، اليوم الجمعة، يكون لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء والصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

 

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن يسود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14.

الأرصاد طقس لطيف نهار ا القاهرة الكبرى العظمى 20 درجة طقس

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