الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين علوبة تكشف كواليس تقديم العرض المسرحى "البؤساء"

الدكتورة نيفين علّوبة
الدكتورة نيفين علّوبة

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن مسرحية "البؤساء" عندما تم تقديمها بيد الدكتورة نيفين علّوبة، وشباب فابريكا بالأداء الصوتي والحركي على المسرح في مصر، كان لا بد أن نقف لنحيي التجربة ونحيي المجهود والشباب الذين تدربوا بشكل كبير جدا حتى يقوموا بتأدية هذا الأداء لايف على المسرح، لافتة إلى أنها تجربة يجب الإشادة بها  والإشارة إليها. 

 

وأضافت الإعلامية منى الشاذلي خلال تقديمها برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON، أنه على الرغم من أن مسرحية "البؤساء" هي مسرحية أجنبية والنص فرنسي، والموسيقى والأداء لهما ذائقة خاصة وليست ذائقة شعبية، إلا أن المجهود يتحدث عن نفسه، وجمال المؤديين يجعلوننا نقف مع جمال المسرحية  كي نتابعها ونعرف تفاصيلها". 

 

من جانبها، قالت السوبرانو الدكتورة نيفين علوبة، مؤسس فرقة "فابريكا":"نحتفل هذا العام بعشر سنوات على مرور أول مرة قدمنا فيها  مسرحية "البؤساء" باللغة المصرية وكنا وقتها عام 2013، معقبة:"ذهبت وقتها إلى زميلتي الدكتورة سارة عناني وقلت لها بأننا سوف نترجم مسرحية "البؤساء"، والدكتورة سارة عناني كانت تغني أوبرا، وبالتالي فهي موسيقية أيضًا، حيث تعتبر أستاذة في جامعة القاهرة وكانت تغني أيضًا، واستغرقنا 6 أشهر في ترجمة المسرحية ومن ثم تركيب ما ترجم على الايقاعات الموسيقية حتى لا يتم التغيير في النص الموسيقي". 

منى الشاذلي برنامج معكم الدكتورة نيفين عل وبة مسرحية البؤساء فرقة فابريكا

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