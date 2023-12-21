الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هناء الشوربجى والشاعر أحمد حداد فى "معكم منى الشاذلى" الجمعة

جريدة الدستور

تحل الفنانة القديرة هناء الشوربجي ضيفة فى حلقة الجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "ON"، بعد تألقها بشكل لافت في المسلسل الذي حقق مشاهدات كبيرة "زينهم".

برنامج معكم منى الشاذلى

تحكي "الشوربجي"، خلال البرنامج، عن كواليس التحاقها بالعمل الفني وهي طالبة في المرحلة الإعدادية، وكيف دخلت فرقة رضا الاستعراضية.

تقول "الشوربجي" في الحلقة إنها كانت وما زالت حتى الآن خجولة جدًا، وبالرغم من أنها ممثلة مسرح إلا أنها كلما وقفت أمام جمهور تشعر وكأنها لأول مرة تقف أمامهم.

وتذكرت "الشوربجي" حكايات من مسلسلات ومسرحيات حققت جماهيرية كبيرة مع محمد صبحي، وتروي تفاصيل تعاملها مع شخصية "عم أيوب" في مسرحية "الجوكر".

وفي جزء من الحلقة، تنضم إليها ابنة شقيقها الفنانة هدى هاني التى شاركتها مسلسل "عائلة ونيس" وقامت بدور ابنة محمد صبحي الكبرى "جهاد".

تكشف هدى عن وفاة والديها وهي صغيرة مما جعلها تعيش مع عمتها الفنانة هناء الشوربجي لتصبح والدتها التي ربتها.

وفى جزء آخر من الحلقة يتحدث الشاعر أحمد حداد عن تفاصيل ديوانه الشعري الذي صدر مؤخرًا "استراتيجية القهوة".

زينهم الفنانة القديرة هناء الشوربجي هناء الشوربجي معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي

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