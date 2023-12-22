إندونيسيا تطلب مساعدة الصحة العالمية بشأن المستشفى الإندونيسى فى غزة

أفادت لجنة الإنقاذ الطبية الطارئة الإندونيسية أمس الخمي، بأنها ستطلب من منظمة الصحة العالمية التحقيق في احتلال الجيش الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن رئيس اللجنة ساربيني عبد مراد قوله، إن اللجنة سوف ترسل خطابًا إلى منظمة الصحة العالمية تطلب منها إرسال فريق تحقيق.

وبصرف النظر عن حث منظمة الصحة العالمية على التحقيق في استخدام مستشفى إندونيسيا كقاعدة عسكرية، دعا مراد أيضًا المنظمة إلى مناشدة الجنود الإسرائيليين مغادرة المنشأة، مضيفًا أن "منظمة الصحة العالمية لديها السلطة للقيام بذلك".

أشار مراد إلى أن هذا الإجراء ينتهك بشكل واضح القانون الإنساني الدولي من خلال استخدام المستشفيات كدروع علاوة على ذلك، فإن المستشفيات مؤسسات محايدة ولا يمكن احتلالها من قبل الجنود.

وشدد على أنه "يجب ألا يكون هناك أي تواجد عسكري في المستشفيات، ونحن ندين ذلك بشدة"، وفي رده على الأزمة الإنسانية في غزة، انتقد مراد نهج الأمم المتحدة الذي بدا سلبيًا.

وأضاف أنه من أجل وقف جريمة إسرائيل ضد الفلسطينيين، بدلًا من مجرد إدانة العدوان، يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة لوضع حد له.