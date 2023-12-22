حماس: الأولوية بالنسبة للحركة وللشعب الفلسطيني وقف العدوان الإسرائيلي

أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية حماس إنّ الأولوية بالنسبة للحركة وللشعب الفلسطيني هي "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فقد قال القيادي الحمساوي إن الحركة "منفتحة على كل الأفكار، وإن كانت ترى أن أولوية التوقيت الحالي هي وقف العدوان، لكنها منفتحة على مناقشة رؤى مرتبطة بالوضع الداخلي في غزة عقب انتهاء العدوان".

كما شدد على أن الحركة لا ترفض مناقشة أي تصورات قائمة على حلول فلسطينية داخلية بعيدًا عن التصورات الغربية.