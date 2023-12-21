ليلة الأمل.. هل تفلت غزة من "الفيتو الثالث" لأمريكا لوقف الحرب؟

قال الإعلامي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، نقيب الصحفيين السابق، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة مساء اليوم؛ للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات باعتبارها الممثل العربي بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

أضاف رشوان، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن هذه الجلسة جاءت بعد تأجيلات عدة، والبعض يرى أن هذا التأجيل بمثابة بشرة خير، لعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات أنه خلال جلسة مجلس الأمن السابقة وافقت 13 دولة على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ولم يمتنع عن القرار سوى بريطانيا، فيما رفضت واشنطن التصويت واستخدمت الفيتو.

وأكد رشوان أنه تم عرض مشروع القرار على الأمم المتحدة، وحظي وقف إطلاق النار على أغلبية ساحقة بموافقة 153 صوتًا ورفض 10 أصوات وامتناع 23 دولة عن القرار.