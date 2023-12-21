الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلة الأمل.. هل تفلت غزة من "الفيتو الثالث" لأمريكا لوقف الحرب؟

غزة
غزة

قال الإعلامي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، نقيب الصحفيين السابق، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة مساء اليوم؛ للتصويت على مشروع قرار قدمته الإمارات باعتبارها الممثل العربي بشأن وقف الحرب على قطاع غزة.

أضاف رشوان، خلال تقديم برنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، أن هذه الجلسة جاءت بعد تأجيلات عدة، والبعض يرى أن هذا التأجيل بمثابة بشرة خير، لعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

وتابع رئيس هيئة الاستعلامات أنه خلال جلسة مجلس الأمن السابقة وافقت 13 دولة على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة، ولم يمتنع عن القرار سوى بريطانيا، فيما رفضت واشنطن التصويت واستخدمت الفيتو.

وأكد رشوان أنه تم عرض مشروع القرار على الأمم المتحدة، وحظي وقف إطلاق النار على أغلبية ساحقة بموافقة 153 صوتًا ورفض 10 أصوات وامتناع 23 دولة عن القرار.

غزة أهل غزة قطاع غزة فلسطين الامم المتحدة

مواد متعلقة

أسامة السعيد: هناك تحول لموقف بريطانيا من إسرائيل بعد جرائمها فى غزة

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر