الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشاورات مغلقة فى نيويورك لوقف إطلاق النار بغزة

السفير معتز أحمدين
السفير معتز أحمدين خليل

قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقًا، إن تأجيل مناقشة وقف إطلاق النار "للمرة الثالثة" يعني أن المشاروات مازال يتم العمل عليها.

وأضاف أحمدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "إي تي سي"، أن هناك جلسة مشاروات مغلقة سيتم عقدها في الساعة الثالثة بتوقيت "نيويورك"، وإذا تم الاتفاق خلالها على صيغة مقبولة، سننتقل بعدها لمرحلة التصويت.

وتابع "نقطة الخلاف الحالية تتشكل في عدم موافقة إسرائيل وبالتبعية أمريكا لوجود آلية تتبع الأمم المتحدة لرقابة دخول المساعدات إلى غزة، لكن يكون دور السكرتير التابع للأمم المتحدة رمزيا فقط".

وواصل مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: "إذا لم يتم التصويت على القرار حتى يوم الجمعة، سيكون من المستبعد التصويت عليه خلال الأيام المقبلة نظرا لأعياد الكريسماس".

وأوضح أحمدين أن مصر تقوم بدور مهم من خلال صفتين: الأولى أنها تتولى رئاسة المجموعة العربية في نيويوك خلال شهر ديسمبر، وأن الدولة تشرف على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.

غزة قطاع غزة فلسطين الامم المتحدة مصر

مواد متعلقة

“القاهرة الإخبارية”: جنود لواء جولانى غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر