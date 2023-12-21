مشاورات مغلقة فى نيويورك لوقف إطلاق النار بغزة

قال السفير معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقًا، إن تأجيل مناقشة وقف إطلاق النار "للمرة الثالثة" يعني أن المشاروات مازال يتم العمل عليها.

وأضاف أحمدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على فضائية "إي تي سي"، أن هناك جلسة مشاروات مغلقة سيتم عقدها في الساعة الثالثة بتوقيت "نيويورك"، وإذا تم الاتفاق خلالها على صيغة مقبولة، سننتقل بعدها لمرحلة التصويت.

وتابع "نقطة الخلاف الحالية تتشكل في عدم موافقة إسرائيل وبالتبعية أمريكا لوجود آلية تتبع الأمم المتحدة لرقابة دخول المساعدات إلى غزة، لكن يكون دور السكرتير التابع للأمم المتحدة رمزيا فقط".

وواصل مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: "إذا لم يتم التصويت على القرار حتى يوم الجمعة، سيكون من المستبعد التصويت عليه خلال الأيام المقبلة نظرا لأعياد الكريسماس".

وأوضح أحمدين أن مصر تقوم بدور مهم من خلال صفتين: الأولى أنها تتولى رئاسة المجموعة العربية في نيويوك خلال شهر ديسمبر، وأن الدولة تشرف على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري.