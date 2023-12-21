الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبو بكر" عن المشهد السوداني: مصر تفع في منطقة هموم ويجب التدخل فورا

السودان
السودان

علق الإعلامي خالد أبوبكر، على مايشهده السودان حيث مقتل 12 ألف شخص ونزوح 7 مليون مواطن، قائلا:"  أليس كافيًا أن تصل صورتهم للوطن العربي، أليس كافيًا أن نتحرك؟.. هنكتب في التاريخ نقول إيه؟.. هنقول تركنا السودانيين يقتلوا بعض..دا أحنا بنشرب من نيل واحد".

وقال خلال  برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"مصر تقع في منطقة معقدة، وهذا هو قدرها، موجها بضرورة عدم ترك السودان وحيدًا، مرددا: "لن يسامحنا التاريخ، ويجب التدخل لوقف الاقتتال، والوصول لحل سياسي".

وتابع: "إيه حكم مصر الصعب والهموم دي.. أطراف صعب جمعها ولكن هذا هو قدرنا"، مشددا على ضرورة وقف الاقتتال في السودان.

وواصل الإعلامي خالد أبوبكر، إن انشغال مصر بغزة، لا يعني الانصراف عن السودان، ولابد من استجابة القادة والحكومات العربية لوقف الاقتتال.

أكثر من 7 ملايين نزحوا بسبب الحرب في السودان 

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب في السودان، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

ابو بكر السودان المشهد السوداني الحرب في السودان وقف الاقتتال

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