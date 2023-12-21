نجيب ساويرس: لا يمكن لأحد أن يشكك فى نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا فى فلسطين

ألقى مؤسس مهرجان الجونة المهندس نجيب ساويرس، كلمته في حفل الختام، قائلا: "الحقيقة كان صعب إننا نقرر نعمل الدورة دي من المهرجان أو منعملهوش وقعدنا نتكلم أنا وسميح ساويرس بشأن الظروف ولكن في الآخر الحياة بتكمل".

وأكد نجيب ساويرس: "محدش هيشكك في مشاعرنا تجاه أهلنا في فلسطين وإحنا عملنا المهرجان ده وأهديناه لفلسطين والشعار سينما من أجل الإنسانية له علاقة بالقضية".

وأضاف خلال كلمته بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "أفلام المواقف الإنسانية التي أثرت فيَّ كانت وراء اختيارنا شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية، والمهرجان بيخدم على الإنسانية اللي بنفتقدها النهاردة".