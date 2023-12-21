الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجيب ساويرس: لا يمكن لأحد أن يشكك فى نوايانا وتعاطفنا مع أهالينا فى فلسطين

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

ألقى مؤسس مهرجان الجونة المهندس نجيب ساويرس، كلمته في حفل الختام، قائلا: "الحقيقة كان صعب إننا نقرر نعمل الدورة دي من المهرجان أو منعملهوش وقعدنا نتكلم أنا وسميح ساويرس بشأن الظروف ولكن في الآخر الحياة بتكمل".

وأكد نجيب ساويرس: "محدش هيشكك في مشاعرنا تجاه أهلنا في فلسطين وإحنا عملنا المهرجان ده وأهديناه لفلسطين والشعار سينما من أجل الإنسانية له علاقة بالقضية".

وأضاف خلال كلمته بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي: "أفلام المواقف الإنسانية التي أثرت فيَّ كانت وراء اختيارنا شعار المهرجان سينما من أجل الإنسانية، والمهرجان بيخدم على الإنسانية اللي بنفتقدها النهاردة".

 

 

مهرجان الجونة ساويرس سميح الدورة مؤسس شقيقة

مواد متعلقة

السهرة إيه.. حسن الرداد يعلن عن الأغنية الدعائية لفيلم "بلومندو"

الأكثر تداولًا.. مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" على cbc

مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" وأبرز أحداث حكاية "كاملة".. تفاصيل

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية سهر الصايغ فى "المعلم"

عمرو مصطفى يكشف أبرز التحديات فى تعاونه الأول مع الفنان عزيز عبده

لطيفة عن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية: "مبروك لمصر ابنها الشريف البار"

المؤلف أحمد عثمان عن فوز الرئيس السيسي: الأب الروحي لكل المصريين

بعد حظر حفلاته على "يوتيوب".. مؤتمر صحفي لابن شقيق العندليب غدًا

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر