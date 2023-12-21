الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهاد الحرازين: مصر صاحبة أيادٍ بيضاء على القضية الفلسطينية

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي في قمة السلام بمصر من وقف إطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات وإيجاد أفق سياسي يعتمد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أضاف الحرازين، خلال تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن الجهد المصري لم يكن وليد أحداث 7 أكتوبر، لكنه ممتد منذ سنوات طويلة فمصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء التي روت دمائها الأراضي الفلسطينية وهذا ليس بجديد على مصر.

مصر داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية

وأكد أن مصر داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية ودائمًا ننظر إليها على أنها صاحبة اليد النظيفة والبيضاء على القضية الفلسطينية، لما تمثله من ثقة ودور على الصعيد الإنساني، مشيرًا إلى أن العلم المصري تجده في كل بيت بفلسطين، إضافة إلى رفع صورة الرئيس السيسي في غزة لفترة.

أشار إلى أن أهالي فلسطين لن ينسوا مبادرة إعمار غزة التي دعا لها الرئيس السيسي وإقامة 3 مدن مصرية على الأراضي الفلسطينية.

جهاد الحرازين مصر البيضاء القضية الفلسطينية الجهد المصرى

مواد متعلقة

الكاتبة تغريد فياض لـ"الدستور": القضية الفلسطينية كانت وماتزال جزءً من وجداننا

"الباز": مصر تعمل على وقف إطلاق النار فى غزة والحفاظ على القضية الفلسطينية

محلل سياسى: زيارة "هنية" للمرة الثانية لمصر تأكيدًا لدورها المركزى فى القضية الفلسطينية

طارق الشناوى: فيلم الأستاذ من أهم الأعمال التى تناولت القضية الفلسطينية

برلمانى: الرئيس السيسى يضع القضية الفلسطينية فى صدارة أجندة مصر الخارجية 

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر