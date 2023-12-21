جهاد الحرازين: مصر صاحبة أيادٍ بيضاء على القضية الفلسطينية

قال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي في قمة السلام بمصر من وقف إطلاق النار وضرورة إدخال المساعدات وإيجاد أفق سياسي يعتمد على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أضاف الحرازين، خلال تصريحاته لـ"إكسترا نيوز"، أن الجهد المصري لم يكن وليد أحداث 7 أكتوبر، لكنه ممتد منذ سنوات طويلة فمصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء التي روت دمائها الأراضي الفلسطينية وهذا ليس بجديد على مصر.

مصر داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية

وأكد أن مصر داعمة دائمًا للقضية الفلسطينية ودائمًا ننظر إليها على أنها صاحبة اليد النظيفة والبيضاء على القضية الفلسطينية، لما تمثله من ثقة ودور على الصعيد الإنساني، مشيرًا إلى أن العلم المصري تجده في كل بيت بفلسطين، إضافة إلى رفع صورة الرئيس السيسي في غزة لفترة.

أشار إلى أن أهالي فلسطين لن ينسوا مبادرة إعمار غزة التي دعا لها الرئيس السيسي وإقامة 3 مدن مصرية على الأراضي الفلسطينية.