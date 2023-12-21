الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان: القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان

البرهان
البرهان

قال  رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان وحريصون على القضاء على ميليشا الدعم السريع المتمردة، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون بشأن ما حدث في #ود مدني" بولاية الجزيرة ولا مجاملة في ذلك.  
وأضاف: لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني، ويجب وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة. 
فيما أكد عن مقاتلة الجيش السوداني لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، قائلا:  الجيش  السوداني سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار ولن تسقط القوات المسلحة. 

القوات سظل متماسكة 

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وقال رئيس المجلس، خلال مخاطبته ضباط منطقة البحر الأحمر العسكرية: "إن ما حدث فى مدني بولاية الجزيرة، سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك"، مضيفًا أننا "سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السودانى، وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وإعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني". 

ونقول لهم: "لو أردتم حكم السودان إلا عبر الانتخابات"، مضيفًا بأن النصر سيكون حليفنا، مناشدًا الجميع عدم الالتفات لمروجي الشائعات التي يطلقها العملاء، وتستهدف التشكيك فى القوات المسلحة والشعب السودانى، وبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين، وأضاف نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة، مبينا أن كل من تعاون مع الميليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه.

وحيا البرهان شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري، والتفاف الشعب السوداني والحركات المسلحة حول قيادتها العسكرية، التى ظلت تقاتل ميليشيا الدعم، والتى وصفها "بالسرطان"، لافتًا إلى دعم القوى السياسية والخونة للتمرد فى حربه على الدولة السودانية وتفتيت وحدته، مؤكدًا أن كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة.

وتطرق "البرهان" إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية تجاه المواطنين والأعيان المدنية، وقال: "نستغرب من حديثها بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها"، وزاد قائلا: "كيف يستقيم ذلك والميليشيا تحتل المنازل وتنهب فى نفس الوقت"، منوهًا إلى أن العالم شهد بفظائع الميليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة.

مجددًا المضي قدمًا فى العملية التفاوضية، وقال: "لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السودانى"، وأنه لابد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين.

وانتقد رئيس المجلس بعض القوى السياسية التي ظلت تطلق الشعارات والأكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة، وقال عندما يحقق الجيش انتصارًا يقوم المتعاونون مع الميليشيا بنشر أكاذيب، بأن القوات المسلحة تستهدف المدنيين عبر الطيران، بل نؤكد أن القوات المسلحة تحمي المدنيين، وهذه فرية منهم، معبرًا عن تقديره العميق لدور الإعلام والصحفيين وكتاب الأعمدة ووقوفهم ومساندتهم  القوات المسلحة في حربها ضد ميليشيا الدعم وأعوانها من العملاء وفضحها الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ظلت ترتكبها.

السودان البرهان متماسكة الجيش صمام أمان

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