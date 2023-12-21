الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسرين طافش وسمسم شهاب في ضيافة "واحد من الناس" الأحد

نسرين طافش
نسرين طافش

تحل الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك في حلقة الأحد المقبل.

تكشف نسرين خلال اللقاء كواليس خاصة تذاع لأول مرة وكيف تشكلت شخصيتها من والدها الفلسطيني ووالدتها الجزائرية و7 أخوات بنات وكيف تعلمت كتابه الشعر من والدها.

كما تتحدث الفنانة عن كيف بدأ مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

أما في حلقة الثلاثاء، يستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد، حيث يتحدث الفنان عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عده مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

خلال الحلقة يقدم سمسم شهاب العديد من الأغاني الشعبية والطربية ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها وكذلك يتحدث عن حفيده ومدي تعلقه به وأنه صديقه الوحيد.

نسرين طافش وسمسم شهاب في ضيافة واحد من الناس نسرين طافش سمسم شهاب ضيافة واحد من الناس واحد من الناس

الأكثر قراءة

بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

عاجل.. الفصائل الفلسطينية: مقتل 3 من المحتجزين الإسرائيليين فى غزة

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة للبيع والشراء بالمصنعية

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

عاجل.. إسرائيل تعيش موجات هجرة عكسية.. خبراء: رجال الأعمال يبحثون عن دول آمنة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر