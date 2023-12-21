نسرين طافش وسمسم شهاب في ضيافة "واحد من الناس" الأحد

تحل الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه عمرو الليثي على قناة الحياة، وذلك في حلقة الأحد المقبل.

تكشف نسرين خلال اللقاء كواليس خاصة تذاع لأول مرة وكيف تشكلت شخصيتها من والدها الفلسطيني ووالدتها الجزائرية و7 أخوات بنات وكيف تعلمت كتابه الشعر من والدها.

كما تتحدث الفنانة عن كيف بدأ مشوارها الفني وأهم الأكلات المصرية التي تحبها، كذلك تلتقي خلال الحلقة مع الساحر عزام الذي يقوم بإبهارها بعدد من الألعاب السحرية.

أما في حلقة الثلاثاء، يستضيف عمرو الليثي الفنان سمسم شهاب في مواجهة فنية وإنسانية تكشف العديد من الأسرار التي لايعرفها أحد، حيث يتحدث الفنان عن بداياته ومعاناته وكيف أنه عمل في عده مهن لمساعدة والده مثل "منادي سيارات".

خلال الحلقة يقدم سمسم شهاب العديد من الأغاني الشعبية والطربية ويتحدث لأول مرة عن زوجته ومعاناتها مع المرض قبل وفاتها وكذلك يتحدث عن حفيده ومدي تعلقه به وأنه صديقه الوحيد.