الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمرو الليثى: القضية الفلسطينية باتت أهم القضايا المعاصرة فى العالم بأكمله

عمرو الليثي
عمرو الليثي

  قال رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، إن القضية الفلسطينية باتت أهم القضايا المعاصرة في العالم بأكمله، حيث بدأ فصل جديد من العدوان بعد يوم ٧ أكتوبر الماضي، والتفت أنظار العالم إلى قطاع غزة.

وأكد الليثي- خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس الأعلى للثقافة اليوم تحت عنوان "فلسطين والإعلام الدولي"- أن الإعلام الغربي حاول تزييف الحقائق، وأن القضية الفلسطينية عانت كثيرًا من التضليل الإعلامي ومن محاولات غيابها، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع القضية على أنها صراع بين طرفين وليست عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني ويتعمد تسليط الضوء على خسائر إسرائيل، موضحًا أن هناك العديد من الدراسات الأجنبية أثبتت أن تغطية الإعلام الغربي للعدوان الإسرائيلي سلبية وغير عادلة.

إعداد استراتيجية إعلامية عربية تتبنى صوت الحق

واقترح الليثي إعداد استراتيجية إعلامية عربية تتبنى صوت الحق والقيام بمسح شامل للإعلام الفلسطيني، والعمل علي تعزيز كفاءته والعمل على عرض وجهات النظر العربية عالميًا، وفي هذا الإطار تم افتتاح مكتب تمثيل لمنظمة دول التعاون الإسلامي لأول مرة في رام الله.

هجوم 7 أكتوبر يعد أكبر هجوم على الدولة الفلسطينية

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بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة غدًا

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جريفيث: إسرائيل تدفع الفلسطينيين للتوجه إلى جنوب غزة

من جانبه، قال الدكتور حسن مكاوي العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هجوم 7 أكتوبر يعد أكبر هجوم على الدولة الفلسطينية من قبل الجيش الإسرائيلي وأحدث شرخًا كبيرًا لديهم وأعاد قضية فلسطين كمحور أساسي، مؤكدًا أنه بات واضحًا إظهار تعاطف شعوب العالم نحو القضية الفلسطينية والضغط على حكوماتهم لتغيير مواقفهم، وإسقاط مزاعم الغرب فيما يخص حقوق الإنسان.

هجوم 7 أكتوبر يعد أكبر هجوم على الدولة الفلسطينية منظمة التعاون الإسلامي القضية الفلسطينية قطاع غزة عمرو الليثي القضايا المعاصرة

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