لجنة الإعلام.. وزيرة الثقافة تصدر قرارا بتعيين عمرو الليثي عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا بتعيين الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة لجنة "الإعلام" والتي تضم في عضويتها نخبة من المبدعين والمثقفين.



وعلى جانب آخر كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس المجلس الأعلى للثقافة، قد اعتمدت تشكيل اللجان الدائمة للمجلس الأعلى للثقافة، والتشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

