بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نسعى لوقف إطلاق النار في غزة غدًا

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أننا نسعى من أجل ضمان التصويت لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي غدًا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس، قال أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مؤتمر صحفي للمثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أصدقاءنا في الإمارات يعملون على مشروع قرار للوقف الفوري لإطلاق النار، كما أننا تفاعلنا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام العشر الماضية من أجل استجابة إنسانية معززة للفلسطينيين في غزة لفتح كافة المعابر بالكامل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة التدفق للمساعدات الإنسانية.