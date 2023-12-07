الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: أمريكا لا توافق على التهجير أو احتلال إسرائيل لغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال د.ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية لا توافق على إعادة احتلال غزة من قبل إسرئيل ولا على خطة تهجير الفلسطينيين، متسائلًا: "هل ينصاع رئيس وزراء إسرائيل وحكومة الحرب اليمينية المتطرفة لواشنطن؟ بالتأكيد لا".

وأضاف المحلل السياسي، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرّح في أكثر من محفل بأنه لا يوافق ولن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونفس التصريح أيضًا قالته نائبته كامالا هاريس، عقب لقائها الرئيس السيسي على هامش "كوب 28" في الإمارات، كما أن التصريح ذاته قيل من قبل وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأكد "ماك" أن إسرائيل تريد تنفيذ الخطة والضغط سياسيًا والضغط على الشعب الغزاوي وممارسة الكثير من الضغوط في هذا المعترك، فهي في نفس الوقت تحارب على 3 جبهات، في الشمال مع الحدود اللبنانية، وما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية من استهداف الفلسطينيين، وقتل قرابة 250 فلسطينيًا منهم عدد لا يقل عن 10 أو 15 قتلوا على يد مستوطنين بالسلاح الذي سلح به نتنياهو المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح المحلل السياسي أن الإدارة الإسرائيلية لا تأبه بتأكيد تصريحات واشنطن، وكل ما تريده هو الدعم السياسي والاقتصادي والمعونة التي توقفت من قبل الكونجرس، حيث لم يستطيعوا الوصول لـ60 عضوا لكي يتم طرح الموضوع للمناقشة لدعم قوات الاحتلال.

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية احتلال غزة خطة تهجير الفلسطينيين حكومة الحرب اليمينية المتطرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالداخل (فيديو)

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": المقاومة قادرة على استيعاب المتغيرات الميدانية وهزيمة الاحتلال

القاهرة الإخبارية| مجموعة السبع تستنكر تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

“القاهرة الإخبارية" ترصد لحظة استهداف المقاومة آليات الاحتلال (فيديو)

"الخارجية الأمريكية": الصراع بغزة يشكل تهديدًا للأمن الإقليمى والعالمى

إسماعيل هنية: محاولات الاحتلال شيطنة "حماس" سقطت فى أول أيام الحرب

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": مخططات الاحتلال لتهجير سكان غزة أضغاث أحلام

الخارجية الأمريكية: لن نسمح لـ"حماس" بتكرار سيناريو 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت