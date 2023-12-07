محلل سياسى: أمريكا لا توافق على التهجير أو احتلال إسرائيل لغزة

قال د.ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية لا توافق على إعادة احتلال غزة من قبل إسرئيل ولا على خطة تهجير الفلسطينيين، متسائلًا: "هل ينصاع رئيس وزراء إسرائيل وحكومة الحرب اليمينية المتطرفة لواشنطن؟ بالتأكيد لا".

وأضاف المحلل السياسي، الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرّح في أكثر من محفل بأنه لا يوافق ولن يسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونفس التصريح أيضًا قالته نائبته كامالا هاريس، عقب لقائها الرئيس السيسي على هامش "كوب 28" في الإمارات، كما أن التصريح ذاته قيل من قبل وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأكد "ماك" أن إسرائيل تريد تنفيذ الخطة والضغط سياسيًا والضغط على الشعب الغزاوي وممارسة الكثير من الضغوط في هذا المعترك، فهي في نفس الوقت تحارب على 3 جبهات، في الشمال مع الحدود اللبنانية، وما يفعله الاحتلال في الضفة الغربية من استهداف الفلسطينيين، وقتل قرابة 250 فلسطينيًا منهم عدد لا يقل عن 10 أو 15 قتلوا على يد مستوطنين بالسلاح الذي سلح به نتنياهو المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح المحلل السياسي أن الإدارة الإسرائيلية لا تأبه بتأكيد تصريحات واشنطن، وكل ما تريده هو الدعم السياسي والاقتصادي والمعونة التي توقفت من قبل الكونجرس، حيث لم يستطيعوا الوصول لـ60 عضوا لكي يتم طرح الموضوع للمناقشة لدعم قوات الاحتلال.