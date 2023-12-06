الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية بالداخل (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، تقريرًا عن انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المصرية بالداخل، حيث سيبدأ التصويت في الداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وخلال التقرير أوضحت القاهرة الإخبارية انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024 وعملية التصويت، وذلك على النحو التالي: 

- التصويت في الداخل أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل

- عدد لجان الاقتراع الفرعية 11 ألفًا و631 لجنة

- لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات

- 15 ألف قاضٍ يشرفون على الإنتخابات

- تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

- إرشادات مكتوبة لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع

- اعتماد بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على المكفوفين

- 24 سفارة و67 دبلوماسيًا يتابعون الانتخابات

- 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية

- تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية و22 ألف متابع

- 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية

- 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت لها تصاريح

 

 

القاهرة الإخبارية انتهاء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 التوصيت في الداخل

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