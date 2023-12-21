الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7 ملايين سودانى بسبب الحرب

أفادت شاشة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب بـ السودان.

في وقت سابق، قال مجدي عبدالعزيز، الباحث السياسي السوداني، إن السودان يتعرض لاعتداء على الدولة ويتعرض الاستقرار والأمن في البلاد لهذا الاعتداء السافر نتيجة تمرد ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أنه اتضح جليًا، في الآونة الأخيرة، هذا الدعم الموجه لهذه الميليشيات وإدخال أعداد كبيرة من المرتزقة من خارج السودان لممارسة النهب والسلب والاغتصاب، وأيضًا سرقة البنوك والمحال التجارية.