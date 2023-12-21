الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 7 ملايين سودانى بسبب الحرب

السودان
السودان

أفادت شاشة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل بأن الأمم المتحدة أعلنت أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا بسبب الحرب بـ السودان.

في وقت سابق، قال مجدي عبدالعزيز، الباحث السياسي السوداني، إن السودان يتعرض لاعتداء على الدولة ويتعرض الاستقرار والأمن في البلاد لهذا الاعتداء السافر نتيجة تمرد ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أنه اتضح جليًا، في الآونة الأخيرة، هذا الدعم الموجه لهذه الميليشيات وإدخال أعداد كبيرة من المرتزقة من خارج السودان لممارسة النهب والسلب والاغتصاب، وأيضًا سرقة البنوك والمحال التجارية.

السودان القاهرة الإخبارية الامم المتحدة 7 مليون شخص الحرب

مواد متعلقة

أسامة شعث: الأوبئة وتدهور الأوضاع في غزة نتاج لأسلحة الاحتلال الفتاكة

أستاذ أحياء يكشف أنواع الأوبئة المرشحة للانتشار بقطاع غزة

لجنة أممية تحذر من تزايد المجاعة وسط أهل غزة جراء الحرب

"القاهرة الإخبارية": انتشار عدد كبير من الأوبئة والأمراض بين سكان غزة

الفصائل الفلسطينية تعلن حصيلة استهدافها لآليات الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة

كيف يمكن حماية الأطفال من تفشّى الأوبئة فى غزة؟ باحثة تجيب

العاهل الأردنى لماكرون: العدوان المستمر على غزة ستكون له تداعيات كارثية

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعمل على إقامة منطقة عازلة فى الشجاعية

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر